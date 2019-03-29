Долговечный и умный 4K-проектор - ViewSonic X10-4K

ViewSonic представила X10-4K, портативный светодиодный проектор с разрешением 4K и совместимостью с Amazon Alexa и Google Assistant.

Он основан на чипе DLP, который использует сверхскоростную технологию XPR для создания 8,3 миллиона пикселей на экране, стильный X10-4K весит всего 2 кг и поставляется с кожаной ручкой для переноски. Есть множество вариантов подключения, включая два порта HDMI (поддержка HDCP 2.2), один порт USB-C, два порта USB-A (один USB 2.0, один USB 3.0), разъем RJ45 Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth и даже слот для карт MicroSD.

Светодиодный источник имеет максимальную яркость 2400 люмен и проработает до 30 000 часов. Даже если вы будете смотреть 3-часовой фильм каждый день, вам понадобится 27 лет, чтобы достичь этого предела. Кроме того, поскольку здесь не задействовано цветовое колесо, вы не получите эффекта радуги, который является визуальным артефактом, обычным для многих одночиповых DLP-проекторов. Новинка оснащена короткофокусным объективом и встроенными динамиками Harman Kardon. Цена $ 2 599.