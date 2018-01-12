Doogee BL12000 может заряжать другой смартфон

Смартфоны компании Doogee нас давно радуют своими возможностями за совершенно небольшую цену. Особенно понравился нам BL12000 - он не только дает вам громадное время автономной работы, но и позволяет заряжать другие смартфоны от своей же батареи. Внутри установлена батарея на 12000 мАч и если у вашего друга, к примеру, смартфон разрядился и у вас нет портативной батареи под рукой, то вы просто подключаете кабель через переходник к смартфону своего друга и тот начинает заряжаться. Это шикарный вариант для тех, кто пользуется несколькими устройствами и не хочет еще и портативную батарею таскать. Да и сам гаджет очень интересен по множеству параметров, а мы вскоре получим возможность его протестировать и рассказать вас все самые интересные детали. Оставайтесь на связи!