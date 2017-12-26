Doogee S50 порадовал дизайном

В последнее время производители стали все чаще смотреть в сторону защищенных смартфонов и на то есть свои объективные причины - варианты вроде Doogee S50 не только интересны с точки зрения своей производительности, они еще и интересны за счет своего дизайна. Вы можете спокойно ходить с телефонов в душ или в бассейн, можете бегать под дождем, можете ронять его на стол и не переживать о царапинах и так далее. Это громадное преимущество не только для тех, кто ходит в походы или лазит по скалам, все же в обычной жизни вы так же роняете смартфон на пол и можете его повредить в любой момент. Doogee S50 повредить будет почти нереально, что мне очень понравилось, плюс у него достаточно неплохая производительность для своего класса и стоимости. В ближайшее время мы подготовим детальный обзор устройства, так что не пропадайте.