Doogee V на первых фото

В сети появилась информация о мобильном телефоне Doogee V, который вроде как компания в ближайшее время хотел анонсировать. Пока что говорить с уверенностью о том, что это и правда будущее релиз компании, говорить не можем - официальных данных найти не смогли, да и сам производитель пока что не сильно спешит что-то рассказывать. Но, без всяких сомнений, этот продукт будет популярным среди пользователей - компания делает шикарные смартфоны за хорошие деньги и если этот флагман будет тоже адекватен по стоимости, то большинство конкурентов автоматически проиграют гонку за покупателей. Так что, советую следить за новостями - в самое ближайшее время мы увидим действительно крутой релиз от уже известной компании. А пока что посмотрите обзор на Doogee MIX 2 на нашем сайте - очень крутой аппарат получился.