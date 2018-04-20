Doogee V показали на Mobile Electronics Show

Компания Doogee посетила выставку Mobile Electronics Show в Гонконге и показала там свои новые мобильные телефоны. Самым интересным девайсом, естественно, стал смартфон Doogee V, который на данный момент является самым ожидаемым девайсом на рынке. Устройство может похвастаться сканером отпечатков пальцев под дисплеем, то есть под стеклом, и на лицевой панели больше ничего не расположено. Выглядит это очень круто и стильно, да и конкурентов на рынке практически нет. Другие гаджеты компании тоже вызвали интерес среди посетителей — B12000, обзор на который у нас уже есть на сайте, понравился посетителям батареей и прочими своими параметрами. Думаю, еще пару лет пройдет, и данная компания будет занимать ведущие позиции на мобильном рынке, вот увидите. А пока что будем ждать релиза Doogee V.