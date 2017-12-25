Doogee работает над новым смартфоном S50

Компания Doogee готовит к выпуску смартфон Doogee S50 с четырьмя камерами. Модель получила усиленный корпус с защитой от падений, пыли, воды и сможет пробыть под водой на глубине до 2 метров в течение суток. Основу аппаратной платформы Doogee S50 составит процессор Qualcomm 625 вкупе с 4 ГБ оперативной памятью и накопителем на 32 гигабайта. Фотокамеры здесь снимают в разрешении 16 Мп, 8 Мп для фронтальной и 16 Мп, 13 Мп для основной, и у каждого комплекта есть автофокус. В качестве ОС выступит Android 8 Oreo. Выпустить аппарат Doogee S50 собираются в первом квартале нового года.О стоимости новинки пока не сообщается.