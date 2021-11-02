Достигайте новых высот на работе с помощью устройств PRODUCTIVITY нового поколения от RAZER

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, сегодня представил три новых дополнения к своей линейке Productivity: новую беспроводную мышь Pro Click Mini, беспроводную клавиатуру Pro Type Ultra и коврик для мыши Pro Glide XXL. Новая линейка Pro отличается возможностью беспроводного подключения нескольких устройств, увеличенным временем автономной работы и более тихим звуковым профилем. В сочетании с опытом Razer в производстве высокопроизводительного, долговечного и эргономичного оборудования, новая линейка Pro представляет собой идеальную периферию для работы, домашнего офиса и мобильных устройств в современных гибких рабочих пространствах.

Поскольку люди продолжают работать дома, высококачественные клавиатуры и мыши становятся все более важными для повышения производительности и обеспечения более плавного и быстрого рабочего процесса. Новая линейка Pro от Razer включает в себя новейшие аппаратные и программные технологии, разработанные на основе многолетнего опыта Razer в производстве игровых устройств профессионального уровня. Сочетая ведущие в отрасли эргономичные конструкции, современный элегантный дизайн и высокопроизводительные игровые технологии, линейка Pro обеспечивает комфорт, время автономной работы и точность, позволяя пользователям достигать успехов на работе.

Благодаря изящному, компактному форм-фактору, Pro Click Mini был разработан, чтобы легко помещаться в любую сумку, портфель или рюкзак для использования в дороге, но он также хорошо подходит для повседневного использования на рабочем месте. Благодаря использованию бесшумных тактильных переключателей, рассчитанных на 15 миллионов нажатий, Pro Click Mini обеспечивает максимальную производительность при минимальном уровне шума, что позволяет не отвлекаться от работы в офисе, кафе, поезде или дома.

Pro Click Mini можно подключить к 3 устройствам через Bluetooth и к четвертому с помощью донгла 2,4 ГГц, что позволяет использовать Pro Click Mini для управления несколькими устройствами без необходимости постоянного переподключения. Используя технологию Razer™ HyperSpeed через поставляемый в комплекте донгл 2,4 ГГц, Pro Click Mini обеспечивает лучшее в отрасли быстрое, надежное и без задержек беспроводное соединение с ПК или ноутбуками.

В основе Pro Click Mini лежит оптический датчик Razer 5G Advanced, обеспечивающий невероятную точность и повышающий эффективность в задачах, требующих точного контроля. Новое колесо прокрутки Razer™ HyperScroll может переключаться между режимами прокрутки Free-Spin и Tactile для быстрой и удобной навигации по большим документам и веб-страницам, а функция 4-стороннего наклона позволяет легко осуществлять горизонтальную прокрутку и перемещение. Благодаря дополнительным 7 полностью программируемым кнопкам для удобства использования в различных приложениях, Pro Click Mini является универсальной мышью идеально подходящей для требований современной офисной работы.

Бесшумные механические переключатели мыши с жизненным циклом 15 миллионов нажатий

Изящный и компактный дизайн

4-позиционное наклонное колесо Razer™ HyperScroll со свободным вращением и тактильными режимами

Мультихостовое подключение до 4 устройств

7 независимо программируемых кнопок

Донгл Razer™ Productivity

Подключение: Беспроводное Razer™ HyperSpeed 2.4GHz + Bluetooth®

Батарея: до ~725 часов в режиме Bluetooth® и до ~465 часов в режиме беспроводной связи 2,4 ГГц

Улучшенный оптический сенсор Razer™ 5G с реальным разрешением 12 000 DPI

Настраиваемое разрешение через Synapse 3 (DPI: 400 / 800 / 1600 (по-умолчанию) / 3200 / 6400)

Встроенная память DPI (до 5 профилей)

До 300 дюймов в секунду (IPS) / ускорение 35 G

Частота опроса 1000 Гц

Поддержка Razer Synapse 3

Приблизительный размер: 100,2 x 62,7 x 34,1 мм

Приблизительный вес: 88 г с 1x щелочной батарейкой AA; 111 г с 2x щелочными батарейками AA

Доработанная и улучшенная благодаря отзывам сообщества, Razer Pro Type Ultra — это новое поколение клавиатур Razer серии Pro, обеспечивающее более тихий и удобный набор текста в офисе. Бесшумные механические переключатели рассчитаны на 80 миллионов нажатий, а колпачки на клавишах имеют покрытие soft-touch, обеспечивающее комфорт при наборе текста в течение всего дня. Мягкая подставка для запястья из кожзаменителя обеспечивает дополнительную поддержку и облегчает возможное напряжение запястья в течение дня.

Благодаря поддержке Bluetooth и Razer HyperSpeed Wireless, Pro Type Ultra может быть подключена к 4 устройствам одновременно, причем переключение между подключенными устройствами осуществляется одним нажатием кнопки. Благодаря более чем 200 часам автономной работы и зарядке в процессе использования, Pro Type Ultra — это идеальная клавиатура для современного офиса.

И Pro Type Ultra, и Pro Click Mini поставляются с Razer™ Productivity Dongle, что позволяет пользователям подключать оба устройства к одному донглу, освобождая важный порт USB, но сохраняя быстрое беспроводное соединение Razer HyperSpeed Wireless без задержек для обоих устройств.

Эргономичный дизайн с подставкой для запястий из мягкого кожзаменителя

Беспроводная технология Razer™ HyperSpeed

Донгл Razer™ Productivity

Желтые механические переключатели Razer™. Линейные и тихие

Долговечность до 80 миллионов нажатий клавиш

Полностью программируемые клавиши с записью макросов

Возможность подключения до 4 устройств через Bluetooth или беспроводным соединением

Подсветка клавиш (белая светодиодная)

Батарея: до ~214 часов без подсветки на Bluetooth® и ~207 часов на 2,4 ГГц, или до ~13 часов на Bluetooth® и 2,4 ГГц с подсветкой на полной яркости

До 10 одновременно нажатых клавиш с функцией подавления фантомных нажатий

Поддержка Razer Synapse 3

Завершая новую линейку периферийных устройств Razer, Pro Glide XXL представляет собой мягкий коврик для мыши во всю ширину стола и является идеальным компаньоном для мыши Pro Click. Благодаря текстурированной поверхности из микроволокна, обеспечивающей точное отслеживание мыши, и приклеенной к резиновой основе высокой плотности, Pro Glide XXL обеспечивает мягкую поверхность для повышения комфорта и минимизации усталости. Pro Glide XXL является идеальной дополнительной поверхностью для Pro Click Mini и Pro Type Ultra, придавая рабочему пространству четкий, профессиональный вид и повышая контроль и комфорт.