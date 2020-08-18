Доступная версия OnePlus Nord получит Snapdragon 690

Сетевые источники поделились подробностями о доступной версии смартфона OnePlus Nord, которая еще не был представлена официально. Сообщается, что аппарат получит платформу Snapdragon 690, которая доступнее и слабее в плане производительности, чем Snapdragon 765G. Также устройству прочат поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, в то время как оригинальный OnePlus Nord поддерживает зарядку на 30 Вт.

Напомним, что представленный месяц назад OnePlus Nord характеризуется 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, врезанной фронтальной камерой с 32 Мп датчиком Sony IMX616 и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 48-Мп датчике Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 5 Мп, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей на 4115 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и предустановленной OxygenOS 10.5 на базе Android 10.