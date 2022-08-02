Доступные часы Realme Watch 3 появились в продаже

Компания Realme дала старт индийским продажам умных часов Realme Watch 3, которые оценены 38 долларов для первых покупателей. Напомним, что новинка характеризуется 1,8-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 240:286 пикселей и пиковой яркостью 500 кд/м2, 100 вариантами циферблатов, отслеживанием изменения частоты сердечных сокращений и уровня содержания кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, 110 режимами тренировок, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, встроенными микрофоном и динамиком, корпусом с защитой от влаги и пыли (степень IP68), а также батареей ёмкостью 340 мАч и временем автономной работы до семи дней.

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