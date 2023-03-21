Доступные телевизоры Xiaomi Mi TV S65 и S75 появились в продаже

Компания Xiaomi выпустила в Китае телевизоры Mi TV S65 и S75, которые оценены в 435 и 580 долларов. Новинки характеризуются 65- и 75-дюймовыми панелями с разрешением 4К, частотой обновления 144 Гц, поддержкой технологий MEMC и HDR, а также 94% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя 12,5-Вт динамиками, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, сертификатом FreeSync Premium, четырехъядерной однокристальной системой, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами USB Type-A, по одному HDMI 2.0 и RJ-45, двумя портами HDMI 2.1 и пультом дистанционного управления с поддержкой голосового ассистента XiaoAI и модулем Wi-Fi.