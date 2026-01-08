Представлен полумодульный ноутбук Schenker Element 16

Новинку оснастили 16-ядерным чипом Intel Core Ultra 7 356H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, быстросъемной панелью снизу для лёгкой чистки и замены комплектующих, 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, интерфейсом Thunderbolt 4, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, чипом TPM 2.0 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 с возможностью расширения до 64 ГБ. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.