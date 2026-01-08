Представлен полумодульный ноутбук Schenker Element 16

Компания Schenker пополнила ассортимент ноутбуков моделью Element 16, главной особенностью которой является полумодульная конструкция. Новинка позволяет самостоятельно заменить аккумулятор, вентилятор охлаждения, жесткий диск, оперативную память и модули ввода-вывода.

Новинку оснастили 16-ядерным чипом Intel Core Ultra 7 356H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, быстросъемной панелью снизу для лёгкой чистки и замены комплектующих, 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, интерфейсом Thunderbolt 4, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, чипом TPM 2.0 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 с возможностью расширения до 64 ГБ. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.
