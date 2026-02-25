MacBook Pro получит Dynamic Island, как у iPhone

По словам инсайдера, при касании кнопки или элемента управления система будет выводить вокруг пальца дополнительное меню с более релевантными опциями для сенсорных команд. Примечательно, что компания долгое время избегала внедрения сенсорных экранов в компьютеры Mac. В октябре 2010 года, спустя несколько месяцев после выхода первого iPad, Стив Джобс заявлял, что вертикальные сенсорные поверхности неудобны в использовании и что сенсорный Mac был бы «эргономически ужасным». Тем не менее сейчас Apple активно продвигает iPad не только как планшет с сенсорным экраном, но и как устройство, способное заменить ноутбук при подключении клавиатуры. Так что мнение руководства компании к этому вопросу явно изменилось, как и рынок электроники с 2010 года.