MacBook Pro получит Dynamic Island, как у iPhone

Apple готовит к выпуску этой осенью ноутбуки MacBook Pro с OLED-экраном и сенсорным управлением, которые получат функцию Dynamic Island, аналогичную той, что используется в iPhone. Стоит напомнить, что впервые функция Dynamic Island появилась в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в виде овального выреза, отображающего уведомления и системную информацию. В MacBook Pro этот элемент будет меньше по размеру по сравнению с актуальными iPhone. Новые MacBook Pro выйдут с экранами 14 и 16 дюймов и в целом сохранят дизайн, близкий к текущему поколению. Однако Apple переработает интерфейс macOS, сделав его более «динамичным» и лучше адаптированным как для сенсорного управления, так и для классической схемы с курсором.

По словам инсайдера, при касании кнопки или элемента управления система будет выводить вокруг пальца дополнительное меню с более релевантными опциями для сенсорных команд. Примечательно, что компания долгое время избегала внедрения сенсорных экранов в компьютеры Mac. В октябре 2010 года, спустя несколько месяцев после выхода первого iPad, Стив Джобс заявлял, что вертикальные сенсорные поверхности неудобны в использовании и что сенсорный Mac был бы «эргономически ужасным». Тем не менее сейчас Apple активно продвигает iPad не только как планшет с сенсорным экраном, но и как устройство, способное заменить ноутбук при подключении клавиатуры. Так что мнение руководства компании к этому вопросу явно изменилось, как и рынок электроники с 2010 года.
