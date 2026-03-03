Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6

Компания Lenovo в рамках выставки MWC 2026 представила бизнес-ноутбук ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6, который основан на процессорах Intel Core Ultra Series 3. Новинка также характеризуется 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, шарниром с возможностью раскрытия крышки 360 градусов, соответствием формату Copilot+ PC, предустановленной операционной системой Windows 11, интерфейсами Thunderbolt 4, поддержкой быстрой зарядки и средствами безопасности корпоративного уровня. Ноутбук появится в продаже в июне этого года по цене от 800 евро. Вероятно, ближе к началу продаж производитель раскроет более подробные характеристики.

Новый ноутбук LG Gram Pro получил графику RTX 5050…
Компания LG представила ноутбук Gram Pro, главной особенностью которого является новый корпус из алюминие…
Доступный MacBook будет не таким уж и доступным…
Похоже, что компания Apple готовится к одному из самых насыщенных периодов в году — в начале марта произв…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2026 Core Ultra Edi…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkBook 14+ 2026 Core Ultra Edition и ThinkBoo…
Новые MacBook Pro выйдут в первой половине 2026 года…
Хотя ранее предполагалось, что компания из Купертино представит обновленные 14-дюймовые и 16-дюймовые Mac…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11), который базируется на нов…
Работа, игра, отдых: универсальный ноутбук как центр цифрово…
Современный ноутбук — э…
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI получил CPU Core Ult…
Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Predator Helios Neo 16S AI, которая бази…
ASUS готовит Zenbook DUO с двумя батареями…
Новый ноутбук Zenbook DUO будет показан на выставке CES 2026, но ещё до официальной презентации ASUS наме…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor