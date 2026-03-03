Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6

Компания Lenovo в рамках выставки MWC 2026 представила бизнес-ноутбук ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6, который основан на процессорах Intel Core Ultra Series 3. Новинка также характеризуется 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, шарниром с возможностью раскрытия крышки 360 градусов, соответствием формату Copilot+ PC, предустановленной операционной системой Windows 11, интерфейсами Thunderbolt 4, поддержкой быстрой зарядки и средствами безопасности корпоративного уровня. Ноутбук появится в продаже в июне этого года по цене от 800 евро. Вероятно, ближе к началу продаж производитель раскроет более подробные характеристики.