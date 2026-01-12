Представлен планшет ASUS Chromebook CM32

Компания ASUS объявила о выпуске планшета Chromebook CM32, который работает под управлением операционной системы Chrome OS. Новинка оснащается чехлом-подставкой с клавиатурой, 12,5-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Kompanio 540 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 4 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти eMMC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6/7 и Bluetooth 5.4, 5-Мп камерой, батареей ёмкостью 45 Втч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также корпусом толщиной 7,7 мм и массой 625 граммов. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.