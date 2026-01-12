Представлен планшет ASUS Chromebook CM32

Компания ASUS объявила о выпуске планшета Chromebook CM32, который работает под управлением операционной системы Chrome OS. Новинка оснащается чехлом-подставкой с клавиатурой, 12,5-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Kompanio 540 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 4 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти eMMC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6/7 и Bluetooth 5.4, 5-Мп камерой, батареей ёмкостью 45 Втч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также корпусом толщиной 7,7 мм и массой 625 граммов. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Производители ПК будут выпускать модели с 8 ГБ ОЗУ…
Несмотря на наличие необходимых финансовых ресурсов, производители ПК испытывают серьёзные трудности с об…
Представлен игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 Pro…
Компания Gigabyte объявила о выпуске игрового ноутбука Gaming A18 Pro, одной из особенностей которого ста…
HKC представила ноутбук с дисплеем 1-60 Гц…
Гонка за минимальным энергопотреблением мобильных устройств продолжается, и HKC задействовала ИИ для реал…
Ноутбук Acer Aspire 16 AI получил CPU Core Ultra 9 386H…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Aspire 14 AI и Aspire 16 AI, которые основаны на 1…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11), который базируется на нов…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, гл…
Ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 PRO 2026 оценили в $2375…
Компания Red Magic представила геймерский ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 PRO 2026, который базируется…
LG анонсировала ультралёгкий ноутбук Gram Pro 17…
Компания LG начала тизерить ноутбуки Gram Pro 2026 года, полноценная презентация которых состоится на CES…
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor