Представлен игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 Pro

Компания Gigabyte объявила о выпуске игрового ноутбука Gaming A18 Pro, одной из особенностей которого стал огромный 18-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 1600p и частотой обновления 165 Гц. Новинка также характеризуется десятиядерным процессором Intel Core 7 240 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, дискретными графическими адаптерами NVIDIA RTX 5070 Ti Laptop или RTX 5080 Laptop, до 64 ГБ оперативной памяти, до двух твердотельных накопителей, аккумулятором ёмкостью 76 Втч, корпусом толщиной 20-25 мм и массой 2,9 кг, системой охлаждения с четырьмя вентиляторами, клавиатурой Full-Size Golden Curve Keyboard с тихими клавишами и поддержкой быстрой зарядки. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.