Представлен игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 Pro

Компания Gigabyte объявила о выпуске игрового ноутбука Gaming A18 Pro, одной из особенностей которого стал огромный 18-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 1600p и частотой обновления 165 Гц. Новинка также характеризуется десятиядерным процессором Intel Core 7 240 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, дискретными графическими адаптерами NVIDIA RTX 5070 Ti Laptop или RTX 5080 Laptop, до 64 ГБ оперативной памяти, до двух твердотельных накопителей, аккумулятором ёмкостью 76 Втч, корпусом толщиной 20-25 мм и массой 2,9 кг, системой охлаждения с четырьмя вентиляторами, клавиатурой Full-Size Golden Curve Keyboard с тихими клавишами и поддержкой быстрой зарядки. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.

Представлен новый MacBook Pro на процессоре M5 …
Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков 14-дюймовым MacBook Pro, который базируется на новом фирме…
HONOR исследовала эмоции от прикосновений в честь выхода ноу…
Компания HONOR представила ультралегкий ноутбук MagicBook Art 14 в новом цвете, сопроводив запуск необычн…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11), который базируется на нов…
Представлен ноутбук Chuwi CoreBook Air на AMD Ryzen 7 H 255…
Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью CoreBook Air, которая основана на 16-ядерном проце…
Представлены обновленные ноутбуки ASUS Vivobook S14 и S16…
Компания ASUS объявила о выпуске нового поколения ноутбуков Vivobook S14 и Vivobook S16, которые основаны…
Ноутбук Acer Aspire 16 AI получил CPU Core Ultra 9 386H…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Aspire 14 AI и Aspire 16 AI, которые основаны на 1…
Работа, игра, отдых: универсальный ноутбук как центр цифрово…
Современный ноутбук — э…
Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book6…
Компания Samsung объявила о выпуске ноутбуков Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro и Galaxy Book6, которы…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor