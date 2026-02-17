Новый MacBook получит жёлтый цвет корпуса и 8 ГБ ОЗУ

Предполагаемый «бюджетный» MacBook может выйти уже в конце этого года. Отраслевые аналитики говорят о компактном устройстве с диагональю менее 13 дюймов, которое будет работать на базе A18 Pro — этот процессор используется в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max 2024 года. Сейчас начальный сегмент MacBook Air оснащается процессорами серии M — например, версии 2025 года с экранами 13 и 15 дюймов построены на 10-ядерном процессоре M4. Журналист Bloomberg Марк Гурман продолжает утверждать, что «бюджетный MacBook» получит A18 Pro и всего 8 ГБ объединённой памяти, что, вероятно, позволит Apple конкурировать с Chromebook от Google. Он также отметил, что инженеры компании тестируют новый тип алюминиевого корпуса, предназначенный специально для более доступной линейки.

Утечки прошлого года указывали на яркую и разнообразную палитру расцветок. По словам Гурмана, сейчас рассматриваются светло-жёлтый, светло-зелёный, синий, розовый, классический серебристый и тёмно-серый варианты. При этом не все цвета дойдут до финального релиза — некоторые могут быть отменены уже в следующем месяце, то есть в первом квартале 2026 года. Сообщается, что для нового корпуса пришлось внедрить обновлённый производственный процесс, который стал быстрее и дешевле. Ранее также появлялась информация об алюминиевой конструкции с графитовым слоем, напоминающей внутреннюю систему отвода тепла в iPhone 16 Pro. Она обеспечит эффективное рассеивание тепла.
