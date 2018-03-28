Доступный смартфон Honor 7A представят 2 апреля

В сети появились новые подробности о смартфоне Honor 7A, изображения которого недавно появились в сети. По словам источника, аппарат получит сдвоенную основную камеру на 13 и 2 Мп, камеру для селфи с разрешением 8 Мп и поддержкой функции по распознаванию лица, а также два громкоговорителя, что является редкостью для бюджетных устройств. Ранее сообщалось о 5,7-дюймовом дисплее с разрешением 1440:720 пикселей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумуляторе на 3000 мАч. Цена смартфона не должна превысить 200 долларов. Официальный анонс запланирован на 2 апреля.