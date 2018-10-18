Доступный смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ

2018-10-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo K5 Pro; [199]
Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью K5 Pro, которая может похвастаться достойным характеристикам и доступной ценой. Итак, новинку оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, шустрым процессором Qualcomm Snapdragon 636, стереодинамиками, аккумулятором на 4050 мАч, одинаковыми двойными камерами спереди и сзади с датчиками на 16 Мп и 5 Мп, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI. Версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 145 долларов, 6/64 ГБ обойдется в 160 долларов, а за топовую версию на 6/128 ГБ придется выложить 190 долларов. Продажи смартфона начнутся 25 октября.


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