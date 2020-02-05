Драйвер Nvidia GeForce 442.19 WHQL предлагает еще более гибкий ограничитель частоты кадров

NVIDIA выложила в свободный доступ набор графических драйверов GeForce версии 442.19 WHQL для своих видеокарт. Самым большим изменением является более гибкий ограничитель частоты кадров, который он впервые представил в предыдущей версии драйвера.

Введение NVIDIA ограничителя частоты кадров в панель управления NVIDIA потенциально может заменить RTSS, поэтому вам не нужно загружать дополнительное программное обеспечение. Новая опция нужна для снижения энергопотребления и шума, особенно если вы используете игровой ноутбук. Однако, если у вас есть дисплей G-Sync, ограничитель частоты кадров может оказаться действительно полезным для обеспечения плавного и беспроблемного взаимодействия, а также для более согласованного времени задержки ввода.

Новый драйвер также включает поддержку совместимых с G-Sync дисплеев, включая ASUS VG259QM , Dell AW2521HF и LG 34GN850.