Dreame L10s Pro Ultra Heat станет доступнее

Dreame L10s Pro Ultra Heat будет продаваться со скидкой 15 000 рублей относительно стандартной рекомендованной цены. Отличие версии Pro Ultra Heat от базовой модели Dreame L10s — использование подогретой до 58°C воды для промывки салфеток. Горячая вода позволяет успешно отмывать даже сложные загрязнения. Температура подобрана таким образом, чтобы активно растворять жировые соединения, в то же время не давать некоторым веществам (например, на основе крахмала) сворачиваться.

Для просушки салфеток после мойки также используется подогретый до 58°C воздух. Это позволяет значительно ускорить процедуру. Станция самостоятельно переносит мусор из контейнера пылесоса в большой 3,2-литровый мешок, а запаса чистой воды 4,5 л хватает надолго. В отличие от более простых версий линейки L10, эта модель не требует использования специального картриджа с моющим средством. Средство можно добавлять по мере необходимости в отдельную емкость. Доступно также опциональное подключение к водопроводу и канализации. В Dreame L10s Pro Ultra Heat использованы технологии искусственного интеллекта для еще более высокого качества уборки. Робот может распознавать предметы на полу, идентифицировать и объезжать их. Кроме того, ИИ позволяет пылесосу оценивать планировку и тип пола в каждой комнате, чтобы двигаться по оптимальной траектории.