Dreame L10s Pro Ultra Heat станет доступнее

Для просушки салфеток после мойки также используется подогретый до 58°C воздух. Это позволяет значительно ускорить процедуру. Станция самостоятельно переносит мусор из контейнера пылесоса в большой 3,2-литровый мешок, а запаса чистой воды 4,5 л хватает надолго. В отличие от более простых версий линейки L10, эта модель не требует использования специального картриджа с моющим средством. Средство можно добавлять по мере необходимости в отдельную емкость. Доступно также опциональное подключение к водопроводу и канализации. В Dreame L10s Pro Ultra Heat использованы технологии искусственного интеллекта для еще более высокого качества уборки. Робот может распознавать предметы на полу, идентифицировать и объезжать их. Кроме того, ИИ позволяет пылесосу оценивать планировку и тип пола в каждой комнате, чтобы двигаться по оптимальной траектории.