Рейтинг лучших клининговых компаний в Москве в 2026 году

В мегаполисе, где каждая минута на счету, делегировать уборку профессионалам — не роскошь, а разумная необходимость. Но как выбрать среди сотен предложений тех, кто действительно отвечает за свои слова головой и инвентарем? Мы изучили официальные сайты ведущих клининговых компаний Москвы, чтобы представить вам максимально объективный рейтинг. Здесь нет случайных игроков — только проверенные команды с прозрачной историей, реальными кейсами и десятками тысяч выполненных заказов. От камерных сервисов с душой до промышленных гигантов с парком техники: каждый из них знает о чистоте все и готов доказать это делом.

Топ-10 клинингов Москвы

Чистый лис Cleaning Moscow Freshka Колибри-клининг Клининг24 Овенто клиниг CleanDom Qlean СВКлининг FlatCleaning

Чистый лис

Эта клининговая компания родилась в 2017 году из идеи: доказать, что уборка может быть настоящим мастерством, а не скучной обязанностью. Путь «Чистого лиса» — это история про умение признавать ошибки и становиться сильнее. В 2019 году участие в программе «Черный список» на телеканале «Пятница» вскрыло недочеты, но команда не стала прятать голову в песок, а создала собственный учебный центр. Теперь каждый сотрудник проходит здесь школу не только по стандартам уборки, но и по искусству общения с клиентами. Заказчики отмечают: мастера «Чистого лиса» не просто молча наводят порядок, а оставляют после себя искреннее ощущение заботы. Сегодня компания разрослась до нескольких филиалов и освоила сложнейшие направления: клининг после ремонта, пожаров, а также регулярное обслуживание для тех, кто ценит время.

Масштабы впечатляют, но философия остается прежней — гибкость и внимание к деталям. «Чистый лис» одним из первых среди клининговых компаний сделал ставку на прозрачность: каждый клиент может проверить качество уборки по фирменному чек-листу. А миссия компании звучит почти утопично: сделать обращение к профессионалам таким же обыденным, как поход в магазин. Чтобы каждый занимался своим делом и достигал вершин, пока «лисы» наводят чистоту. О доверии со стороны крупного бизнеса говорят громкие имена в портфолио: с «Чистым лисом» сотрудничают такие гиганты, как «Восток-Сервис», «Магнит», «Лукойл» и кафе «Горыныч». Это не просто строчка в резюме, а знак качества, признанный на самом высоком уровне.

Преимущества:

Финансовая гарантия безопасности. Если случайно пострадает ваше имущество, компания полностью компенсирует ущерб — это не просто слова, а реальная практика.

Прозрачная система контроля. Качество уборки можно проверить по чек-листу, которому обучены все сотрудники, так что вы точно знаете, за что платите.

Полное снятие кадровых хлопот. Для бизнеса это настоящая находка: «Чистый лис» берет на себя поиск, проверку, обучение и замену персонала, избавляя вас от «нервотрепки» с уборщицами в штате.

Работа с безопасной химией. В ход идут только биоразлагаемые средства немецкого, шведского и российского производства, которые не навредят детям или животным.

Cleaning Moscow

Cleaning Moscow — это настоящий тяжеловес на рынке с десятилетней историей и штатом, насчитывающим более 2000 специалистов. Цифры говорят сами за себя: только за прошлый год компания провела 4600+ уборок, охватив площадь, равную 15 футбольным полям. Впечатляет и клиентский портфель: здесь вам и «Газпром» с Emirates, и сеть «Пятерочка» с Альфа-Банком, и даже посольства с государственными учреждениями. Секрет такого доверия — в системном подходе и готовности прийти на помощь в любую минуту. Срочный выезд возможен уже через 1-2 часа, а для юридических лиц предусмотрена удобная отсрочка платежа до 30 дней. Руководитель компании лично открыта к диалогу — все вопросы можно решить напрямую, без посредников.

Компания гордится своей школой подготовки кадров: каждый клинер проходит минимум четыре профессиональных тренинга в год, а отдел контроля качества проводит более 120 проверок ежегодно. Техническое оснащение тоже на высоте — свой автопарк, профессиональное оборудование Karcher и химия европейских производителей. При этом Cleaning Moscow умеет удивлять гибкостью: можно выбрать готовый тариф или собрать собственный пакет услуг, оплачивая только то, что действительно нужно. А если случилась коммунальная авария, дежурная бригада устранит последствия в течение двух часов — без лишних согласований и бюрократии.

Преимущества

Экстренная помощь 24/7. Наличие дежурной бригады позволяет устранять последствия потопов или других ЧП в течение двух часов после звонка.

Безопасность на уровне. Десять проверок сотрудников ежемесячно и строгий отсев кандидатов с сомнительным прошлым гарантируют спокойствие за сохранность вещей.

Адаптивность для бизнеса. Возможность собрать индивидуальный пакет услуг или выбрать готовый тариф, а также полное обеспечение инвентарем и техникой со стороны компании.

Тотальный контроль здоровья. Клинеры с признаками недомогания не допускаются к уборке, а перед каждым выездом проходят обязательную дезинфекцию рук и инвентаря.

Freshka

За плечами Freshka — почти 10 лет безупречной работы, 104 сотрудника в штате и твердое намерение сделать клининг экологичным и доступным. Руководитель Любовь Александрова лично приветствует каждого клиента на сайте, и это не просто маркетинговый ход: здесь действительно ценят человеческое общение. Компания работает строго по европейским стандартам ESIS и ГОСТу Р 51870-2014, используя профессиональную технику Cleanfix и Karcher, а также безопасные моющие средства Buzil и Pro Brite. Отдельная гордость — эко-линейка гипоаллергенных средств, которые идеально подходят для семей с маленькими детьми и аллергиков. Время — деньги, и в Freshka это понимают отлично: поддерживающая уборка занимает всего 1,5-3 часа, а генеральная — 6-7. При этом цена фиксируется заранее и не меняется в процессе, даже если объем работ немного вырос.

Клиенты ценят Freshka за прозрачность и надежность. Оплата происходит только после приемки работы, а отменить или перенести заказ можно даже в день приезда бригады — достаточно просто позвонить менеджеру. Компания не боится сложных задач: ее специалисты могут не только вымыть полы, но и погладить белье, помыть посуду, почистить ковры или даже помочь с уборкой после животных. А если нужна регулярная поддержка, для каждого клиента разрабатывается индивидуальный график. Freshka — это тот случай, когда за красивыми словами о заботе стоит реальная работа.

Преимущества:

Цена без сюрпризов. Стоимость фиксируется заранее и не меняется в процессе, даже если работ прибавилось.

Скорость реакции. Выезд на объект в течение двух часов с момента заявки — обычная практика.

Работа по жесткому регламенту. Каждый клинер следует четкому плану уборки, что исключает «забытые» зоны и гарантирует стабильный результат.

Гибкость отмены. Отказаться от услуги или перенести ее можно даже в день приезда бригады.

Колибри-клининг

«Колибри-клининг» делает ставку на технологичность и индивидуальный подход. Перед тем как приступить к очистке любой поверхности, специалисты проводят обязательное тестирование — чтобы даже самая капризная отделка или дизайнерская мебель остались в целости. Здесь не боятся сложных задач и работают с дорогими материалами, предметами искусства и хрупкими элементами декора. В арсенале — техника Karcher и профессиональная химия Grass, Pro-Brite, Effect, «Уникум». Приятный бонус для новых клиентов: сертификат на все последующие уборки со скидкой от 5 до 12%, что превращает разовый заказ в начало долгого сотрудничества.

Компания одинаково комфортно работает и с частными лицами, и с корпоративными заказчиками. Для каждого объекта формируется отдельная бригада с учетом особенностей помещения и пожеланий клиента. Все процессы максимально прозрачны: от заявки до оплаты — четыре простых шага. При этом «Колибри-клининг» не оставляет клиента один на один с вопросами: менеджеры на связи 24/7 в мессенджерах. А безопасность имущества подтверждена не только словами, но и работой внутренней службы безопасности, которая тщательно проверяет каждого кандидата.

Преимущества:

Круглосуточная связь. Менеджеры компании на связи 24/7 в мессенджерах, готовые решить любой вопрос в процессе уборки.

Служба безопасности. Все сотрудники проходят тщательную внутреннюю проверку, прежде чем попасть в ваш дом.

Тестирование покрытий. Уникальная практика — предварительная проба средств на поверхности для исключения риска порчи.

Подарки постоянным клиентам. Система скидок 5-12% на все последующие заказы приятно стимулирует оставаться с компанией надолго.

Клининг24

«Клининг24» работает с 2015 года и строит свои процессы на строгих стандартах ГОСТа и санитарных нормах. Компания предлагает гибкие решения для любых помещений: от малогабаритных квартир до загородных коттеджей и офисов. Интересная деталь: здесь вывели оптимальную формулу производительности — один клинер на каждые 60 квадратных метров. Это позволяет соблюдать заявленные сроки без потери качества. Для тех, кто не хочет присутствовать во время уборки, продумана система безопасной передачи ключей. А если нужна уборка за городом — работают по Москве и области с прозрачной доплатой за МКАД.

Техническое оснащение — на уровне лучших европейских стандартов: оборудование Kärcher и Vileda Professional, химия Pro-Brite, Effect, Kiehl, Grass. Особое внимание уделяется безопасности для здоровья: после уборки в квартире не остается запаха химии, а при генеральной уборке полы моют гипоаллергенными составами. Для сложных случаев — например, после пожара — предусмотрены отдельные протоколы с использованием озонирования и специальных средств. «Клининг24» уверена в своих сотрудниках на все сто: каждый проходит обучение и стажировку, а компания несет полную материальную ответственность за их действия.

Преимущества:

Честный расчет санузлов. Стоимость считается по количеству унитазов, а не комнат, что экономит бюджет, если санузлы раздельные.

Работа за МКАД. Компания охотно выезжает в область, с прозрачной доплатой за удаленность, которую озвучат заранее.

Скорость на больших объемах. Время уборки четко регламентировано: поддерживающая займет 2-4 часа, а сложный клининг после пожара — не более трех дней.

Овенто клиниг

«Овенто Клиниг» смотрит на чистоту философски. Их миссия звучит амбициозно: превратить клининг в инструмент устойчивого развития и «здоровую основу цивилизации». На практике это выражается в конкретных планах — к 2030 году полностью перейти на биоразлагаемые реагенты, внедрить автономные системы уборки на базе ИИ и построить глобальную сеть датчиков чистоты. Но за глобальными целями стоит надежная текущая работа: с 2014 года компания ежедневно убирает 150 000 квадратных метров, обслуживая более 250 клиентов ежемесячно. Основной фокус — на B2B-сегменте, где особенно ценят отсрочку платежа до 30 дней и трехступенчатую систему контроля качества. В портфеле «Овенто» — более 10 000 выполненных заказов, а среди клиентов — крупные компании, которым важна стабильность и прозрачность. Срочные заявки здесь принимают без наценки, если есть свободная бригада.

Преимущества:

За результат перед клиентом отвечает лично владелец компании, что добавляет доверия.

Законное снижение налогов за счет закрывающих документов и оптимизации процессов.

Стоимость срочных заказов не увеличивается, если есть свободная бригада.

Мойка окон или дезинфекция могут быть включены в качестве бонуса при заключении договора или заказе генеральной уборки.

CleanDom

CleanDom — это про честность, комфорт и прозрачность. Компания работает на рынке с 2010 года и специализируется как на жилых, так и на коммерческих объектах. Отличительная черта — максимальная гибкость: здесь убирают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая праздники. Если вам удобно, чтобы клинеры приехали ночью — пожалуйста, правда с наценкой 30% после 17:00. В команде в основном девушки, поэтому компания честно предупреждает: крупногабаритную мебель они не двигают. Но если вы отодвинете диван или холодильник сами, сотрудники с радостью наведут чистоту и в труднодоступных местах. Средний стаж клинеров в CleanDom — 5 лет, все они проверены службой безопасности. Компания использует профессиональное оборудование и гипоаллергенные моющие средства, безопасные для детей и животных.

Преимущества:

Уборка в любое время дня и ночи, включая праздники, без выходных.

Средний стаж сотрудников в компании — от 5 лет, что говорит о низкой текучести и профессионализме.

Работа с НДС и без, предоставление кассовых чеков и актов.

Возможность заказать уборку в вечернее или ночное время для тех, у кого каждая минута дня на счету.

Qlean

Qlean — это технологичный и дерзкий игрок с федеральным размахом. Более 4 миллионов выполненных уборок и 11 лет опыта говорят сами за себя. Главная фишка сервиса — мобильное приложение, в котором можно управлять всеми процессами: от выбора времени до привязки банковской карты. Здесь ввели понятие «Избранный клинер» — один и тот же специалист будет приезжать к вам снова и снова, зная все особенности вашей квартиры. А если что-то пойдет не так, Qlean гарантирует компенсацию или ремонт. Система отбора жесткая: все клинеры проходят тестирование и профессиональный инструктаж, а контроль качества ведется через отзывы реальных клиентов. Для постоянных клиентов действуют скидки.

Преимущества:

Можно оформить регулярные уборки с автоматическим продлением, но с оплатой только по факту каждой.

Возможность закрепить за собой понравившегося специалиста для всех последующих визитов.

Если у вас нет своей техники, курьер привезет оборудование вместе с клинером.

Стоимость рассчитывается не по квадратным метрам, а по количеству комнат.

СВКлининг

«СВКлининг» — это эксперты, которые работают строго по ГОСТу Р 51870-2002 и СанПиНу 5179-90. В компании серьезно относятся к подбору кадров: здесь трудятся только граждане РФ, все официально оформлены и застрахованы. Оборудование и химия — премиум-класса: Kiehl, Pro-Brite, Dolphin. Но главная гордость «СВКлининга» — умение решать, казалось бы, нерешаемые проблемы. С помощью космических технологий (адаптированных для быта) они удаляют любые запахи — от застарелого никотина до тяжелых биологических. Приборы просто разлагают молекулы запаха на безвредные составляющие, и проблема исчезает навсегда. Это особенно ценно для аллергиков и астматиков.

Преимущества:

Возможность заказать только мойку окон или химчистку одной единицы мебели, без необходимости брать полный пакет услуг.

Бригада готова прибыть на объект в течение часа.

Полная прозрачность: все сотрудники — с гражданством РФ и в штате.

FlatCleaning

FlatCleaning — настоящий ветеран рынка: компания работает с 2003 года и за это время убрала более 30 000 квартир. Огромный опыт вылился в разработку собственных уникальных протоколов уборки. Это значит, что для каждого типа загрязнений и поверхностей здесь применяют строго определенную технику и химию, а не действуют наугад. Специалисты проходят не только внутреннее обучение, но и специальные тренинги по использованию моющих средств, химчистке на дому и работе с оборудованием. Прежде чем выйти на объект, каждый кандидат проверяется службой безопасности — случайных людей здесь нет. Спектр услуг FlatCleaning поражает воображение: от стандартного клининга квартир до обслуживания аэропорта Внуково. Компания сотрудничает с ресторанами, кинотеатрами, торговыми центрами. Но главная фишка — бытовые опции: сотрудники могут сходить в магазин, погладить белье, приготовить еду или помочь с организацией мероприятия.

Преимущества:

Разработанные внутри компании методики для разных типов работ гарантируют системный подход.

Наличие дипломов «Национальная марка качества» и участие в международных выставках ExpoClean.

Возможность делегировать не только уборку, но и смежные задачи: стирку, глажку, даже доставку ключей.

Московский рынок клининга удивительно разнообразен: от эмоциональных сервисов с человеческим лицом до строгих корпоративных гигантов, работающих по ГОСТам. Одни делают ставку на эко-средства и безопасность аллергиков, другие — на скорость и круглосуточную помощь, третьи — на технологичные приложения и гибкие подписки. Каждая компания из нашего топа по-своему уникальна и заслуживает доверия. Выбор зависит только от ваших личных задач и предпочтений. Но всех их объединяет одно — бескомпромиссный подход к чистоте и искреннее желание сэкономить ваш главный ресурс — время и нервы.