Dreame представила новый пылесос H14 Dual для сухой и влажной уборки

Компания Dreame анонсировала вертикальный пылесос H14 Dual с функцией "5 в 1", который сочетает в себе возможности для сухой и влажной уборки. Пылесос оснащён множеством насадок, подходящих для различных поверхностей — от ковров до труднодоступных мест под мебелью. Dreame H14 Dual обеспечивает мощность всасывания до 18 кПа, благодаря технологии Liquid Separation Motor™, позволяя эффективно убирать даже под мебелью.

Отличительной чертой модели является автоматическая очистка щеток горячей водой и сушка за 5 минут, что способствует поддержанию гигиеничности и предотвращению неприятных запахов. Важным элементом удобства стало внедрение системы GlideWheel™ Power, которая облегчает управление пылесосом. Dreame H14 Dual также автоматически регулирует концентрацию чистящего средства и мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнений.

Кроме того, пылесос оснащён резервуаром для воды объемом 880 мл, светодиодной подсветкой щеток и системой защиты от бактерий, что делает его безопасным для использования в домашних условиях.

Мощный робот-пылесос за доступные деньги. Обзор Dreame D9 Ma…
Технологии дешевеют – это факт. То, что ещё вчера казалось недоступной роскошью, сегодня становится массо…
Лучший робот-пылесос со станцией самоочистки. Обзор Roborock…
Протестированный робот-пылесос Roborock Q Revo Pro предлагает высокотехнологичный подход к выполнению про…
Roborock QRevo S: бюджетный универсальный робот-пылесос…
Просто нажмите на кнопку, и универсальный робот-пылесос автоматически уберет пыль, волосы и сложные п…
Обзор Dreame Z30. Премиальный пылесос с кучей фишек…
Последние пару лет большинство производителей уделяют значительное внимание сегменту роботов-пылесосов, п…
Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK B…
Роботом-пылесосом сейчас не удивить, этот тип бытовой техники стал привычным помощником в российских дома…
Доступный робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор Dr…
Робот-пылесос — это не роскошь, а доступный помощник для ежедневного поддержания чистоты в квартире или д…
В России был представлен робот-пылесос Dreame X40 Ultra Comp…
14 августа бренд бытовой техники Dreame представил свой инновационный робот-пылесос X40 Ultra Complete, а…
Вертикальный пылесос с тремя насадками. Обзор Hyundai HYV-S7570Вертикальный пылесос с тремя насадками. Обзор Hyundai HYV-S7570
Обзор DreameBot L10s Pro Ultra: робот-пылесос, который захочет каждый, но купит только программистОбзор DreameBot L10s Pro Ultra: робот-пылесос, который захочет каждый, но купит только программист
Робот-пылесос с влажной уборкой и поддержкой Алисой. Обзор Topdevice RC1Робот-пылесос с влажной уборкой и поддержкой Алисой. Обзор Topdevice RC1
Обзор Dreame Z30. Премиальный пылесос с кучей фишекОбзор Dreame Z30. Премиальный пылесос с кучей фишек
Беспроводной моющий пылесос с системой очистки и сушки. Обзор Redkey W13Беспроводной моющий пылесос с системой очистки и сушки. Обзор Redkey W13
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor