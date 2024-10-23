Dreame представила новый пылесос H14 Dual для сухой и влажной уборки

Компания Dreame анонсировала вертикальный пылесос H14 Dual с функцией "5 в 1", который сочетает в себе возможности для сухой и влажной уборки. Пылесос оснащён множеством насадок, подходящих для различных поверхностей — от ковров до труднодоступных мест под мебелью. Dreame H14 Dual обеспечивает мощность всасывания до 18 кПа, благодаря технологии Liquid Separation Motor™, позволяя эффективно убирать даже под мебелью.Отличительной чертой модели является автоматическая очистка щеток горячей водой и сушка за 5 минут, что способствует поддержанию гигиеничности и предотвращению неприятных запахов. Важным элементом удобства стало внедрение системы GlideWheel™ Power, которая облегчает управление пылесосом. Dreame H14 Dual также автоматически регулирует концентрацию чистящего средства и мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнений.Кроме того, пылесос оснащён резервуаром для воды объемом 880 мл, светодиодной подсветкой щеток и системой защиты от бактерий, что делает его безопасным для использования в домашних условиях.