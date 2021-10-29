Ducky X SOU SOU Collaboration - клавиатура ограниченного выпуска

DuckyChannel International Co.Ltd. ведущий производитель механических клавиатур и мышей профессионального уровня, официально запускает новое сотрудничество с популярным японским брендом SOU SOU, креативным брендом, посвященным инновациям и опирающимся на культурную историю Японии. Представляет полноразмерную клавиатуру Ducky X SOU SOU One 2 и One 2 Mini RGB, отличающиеся культовым дизайном числовых элементов SOU SOU. Яркие цвета и сублимационные колпачки клавиш для пользователей и любителей выбрать клавиатуру, соответствующую их потребностям.

Сочетая традиции Киото с современными инновациями, чтобы познакомиться с японской культурой, сублимация красителя использует сублимацию, для переноса краски на прочные колпачки клавиш из PBT для нанесения изображений, которые никогда не исчезнут после многих лет использования! Эти колпачки устойчивы к пятнам. Клавиатура ограниченного выпуска Ducky X SOU SOU оснащена отсоединяемым кабелем USB Type-C, функцией одновременного нажатия клавиш N-Key, подсветкой RGB для каждой клавиши, двумя форм-факторами 60% и 100% на выбор пользователя. Клавиатура ограниченного выпуска Ducky X SOU ・ SOU предлагает широкий выбор переключателей Cherry MX, от переключателей MX Brown и MX Blue с тактильной обратной связью до переключателей MX Silver, MX Red, MX Black и MX Silent с красным ощущением линейности. Пользователи могут получить больший выбор с несколькими вариантами переключения!