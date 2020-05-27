Два новых планшета со съемными Bluetooth-клавиатурами от Lenovo

Компания Lenovo добавила в линейку Windows 10 два новых устройства - Yoga Duet 7i и IdeaPad Duet 3i. Оба являются планшетами «2-в-1» и поставляются в комплекте с отсоединяемой клавиатурой, обладающей поддержкой Bluetooth для использования в автономном режиме.

Старшая модель Yoga Duet 7i оснащена процессором Intel Core i7 10-го поколения, графическим процессором Intel Iris Plus, 13-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2K со 100 % охватом цветового пространства sRGB, яркостью в пределах 450 кд/м2 и поддержкой стандарта Dolby Vision. Емкость ОЗУ до 16 ГБDDR4, а емкость хранилища до 1 Тбайт. Вес планшета всего 1,16 килограмма. Он поддерживает Wi-Fi 6 и 4G, а также работу голосового помощника Alexa, идентификацию пользователя по лицу с помощью инфракрасной камеры с Windows Hello. Производитель обещает до 10,8 часов автономной работы.

Lenovo IdeaPad Duet 3i оснащен процессором Intel Pentium, встроенной графикой, 10,3-дюймовым дисплеем Full HD IPS и двумя портами USB-C. Это также довольно легкий, весом около 0,86 кг. Lenovo утверждает, что батарея IdeaPad Duet 3i может проработать до семи часов без подзарядки.

Цены на Yoga Duet 7 начинаются от $1300, а на IdeaPad Duet 3i от $470. Продажи стартуют в июне этого года.

Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Duet 7i, IdeaPad Duet 3i
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