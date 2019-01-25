Две новые пары умных часов от Honor

Honor выпустила два новых носимых устройства, Honor Watch Magic и Honor Band 4. Часы Magic имеют круглый 1,2-дюймовый дисплей AMOLED и корпус из нержавеющей стали. Он работает на специальной ОС под названием LightOS, той же ОС, которую Huawei использует в своих собственных умных часах. Водонепроницаемость часов до 50 м, на борту находятся акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр и компас. Компания утверждает, что его GPS-отслеживание лучше, чем у Apple, благодаря тройной спутниковой передаче данных с использованием GPS, Glonass и Galileo. Производитель заявляет о работе в течении семи дней без подзарядки. Устройство доступно за $199.

Honor Band 4 представляет тонкую тренажерную группу с OLED - дисплеем 0,95 дюйма. Часы имеют отслеживание активности, мониторинг сердечного ритма, ежедневный счетчик шагов, отслеживание сна и отображение сообщений, полученные на вашем телефоне, однако он не имеет функции GPS и альтиметра. Новинка обойдется в $59.