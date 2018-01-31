Две сдвоенные камеры от Doogee

Компания Doogee выпустила интересный смартфон повышенной прочности S50.Аппарат выполнен в соответствии со стандартом IP68. Он способен выдерживать 24-часовые погружения под воду на глубину до полутора метров. Устройство не боится пыли, ударов и падений. Особенность новинки — это наличие сразу четырёх камер. В тыльной части располагается сдвоенный блок на основе сенсоров с 16 и 13 млн пикселей. Предусмотрены система фазовой автофокусировки и светодиодная вспышка. Во фронтальной части также установлен сдвоенный модуль: он содержит 16- и 8-мегапиксельный датчики.

Аппарата оснащен— процессором MediaTek Helio P23, который содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G71 MP2 и сотовый модем LTE Cat-7/13. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 128 Гбайт.

Дисплей на матрице IPS имеет размер 5,7 дюйма по диагонали. Разрешение равно 1440 × 720 точек (формат HD+), соотношение сторон — 18:9. На задней стороне корпуса расположен дактилоскопический сканер. Батарея ёмкостью 5180 мА·ч. Применена операционная система Android 7.1. Возможна установка двух SIM-карт. Приобрести новинку можно будет за 300–320 долларов США.