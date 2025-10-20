DxOMark испытали автономность HONOR X7d

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования смартфонов HONOR 400 Smart 5G и HONOR X7d, которые отличаются лишь однокристальными системами Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 и Snapdragon 685 соответственно. Эти новинки имеют не самую ёмкую батарею по нынешним временам (6500 мАч), однако не самые производительные процессоры и HD-экраны превращают их в настоящих долгожителей. HONOR X7d проработал 4 дня и 13 часов, а HONOR 400 – 4 дня и 3 часа. Разумеется, обе модели стали рекордсменами рейтинга DxOMark, получив 168 баллов.

Напомним, что продающийся в России HONOR X7d 5G также имеет в своем оснащении 6,77-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением 1610:720 пикселей и яркостью 850 нит, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, корпус толщиной 8,24 мм, поддержку быстрой зарядки мощностью 35 Вт и стереодинамики.
