DxOMark назвали экран iPhone 14 Pro лучшим в мире

Лаборатория DxOMark вынесла вердикт экрану флагманского смартфона iPhone 14 Pro, наградив его 149 баллами. Это позволило новинке занять первое место в сводном рейтинге. Дисплей похвалили за улучшенную читаемость при ярком освещении благодаря максимальной яркости в 2000 кд/кв.м и точную цветопередачу при просмотре HDR-контента. Из минусов отметили уходящий в «зелень» тон кожи при просмотре под определенным углом.

Заметим, что недавно экран iPhone 14 Pro был лучшим в мире лабораторией DisplayMate. Напомним, что в смартфоне используется LTPO OLED-панель с кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, пиковой яркостью 2300 кд/м2 и максимальной яркостью HDR 1590 кд/м2.