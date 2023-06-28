DxOMark оценили камеру в Google Pixel Fold

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры складного смартфона Google Pixel Fold. Аппарат набрал 133 балла, показав результат на уровне iPhone 14 и Pixel 7a. Специалисты высоко оценили работы местного автоматического экспозамера, довольно широкий динамический диапазон, работу стабилизации во время записи видео и автоматической фокусировки. Из минусов отметили большое количество шумов, слабую детализацию при съемке с контровым светом и в условиях слабого освещения. Напомним, что в смартфоне используется основная камера c модулями разрешением 48 Мп, 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (5-кратный оптический зум).