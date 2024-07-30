DxOMark протестировала экран Google Pixel 8a

Авторитетная лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования дисплея смартфона Google Pixel 8a, который относится к среднебюджетному ценовому сегменту. Новинка набрала 145 баллов, расположившись на 23 месте в общем рейтинге. Это довольно высокий результат. Специалисты похвалили новинку за высокую яркость на улице, яркость и детализацию при просмотре HDR-видео в условиях слабой освещенности и плавность во всех сценариях использования. Из минусов отметили наличие паразитного оранжевого оттенка, цветовых полос при просмотре с разных углов и невысокую яркость при просмотре SDR-контента.

Напомним, что в смартфоне используется 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешение 2400:1080 пикселей (формат Full HD+), кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2049 нит.