DxOMark протестировали экран Xiaomi 15 Ultra

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экрана флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra. Аппарат набрал 22 место в общем рейтинге, но смог при этом показать самую высокую пиковую яркость – 3065 нит. Эксперты похвалили дисплей за хорошую читаемость как при низкой, так и при высокой яркости, отсутствие изменения цвета при просмотре под углом, низкую задержку, плавность и точность, а также высокую частоту ШИМ (1920 Гц). Из минусов отметили неестественную контрастность под солнечными лучами и слабую яркость при просмотре HDR-контента в помещении и в условиях низкой освещенности. Напомним, что в смартфоне используется 6,73-дюймовая LTPO AMOLED-панель с разрешением 3200:1440 пикселей и частотой обновления 1-120 Гц.

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