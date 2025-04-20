DxOMark протестировали камеру Google Pixel 9a

Авторитетная лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры новенького смартфона Google Pixel 9a, который стоит 500 долларов. Аппарат набрал 143 балла, расположившись на 33 месте в общем рейтинге. Рядом оцениваются такие дорогие смартфоны, как Huawei P50 Pro, iPhone 15/15 Plus и Galaxy S24 Ultra/S25 Ultra. Испытуемый набрал 137 баллов за съемку видео, 121 балл за снимки с зумом, 65 баллов за эффект боке и 78 баллов за предпросмотр. Напомним, что в Pixel 9a используется сдвоенная тыльная камера с модулями на 48 Мп (датчик изображения оптического размера 1/2 дюйма и оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик).