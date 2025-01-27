DxOMark протестировали камеру Redmi Note 14 Pro+ 5G

Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Redmi Note 14 Pro+ 5G. Аппарат набрал 118 баллов, разместившись на 106 месте в общем рейтинге DxOMark. За фотосъемку камера получила 125 баллов, за видео 119 баллов, зум – 84 балла, боке – 55 баллов и предпросмотр – 59 баллов. Эксперты похвалили смартфон за высокую детализацию, автоэкспозицию, автобаланс белого и цветопередачу. Минусы в основном касаются съемки при недостаточном освещении. Напомним, что в смартфоне используется тройная основная камера с модулями разрешением 200 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макросъемка).