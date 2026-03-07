DxOMark высоко оценили камеру в Motorola Razr Fold

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры в складном смартфоне Motorola Razr Fold. Аппарат набрал 164 балла, что позволило ему не только превзойти любой складной смартфон, но и занять высокое 10 место в общем рейтинге. Те же 164 балла набрал недавний флагман Motorola Signature. Что касается Razr Fold, то в нем используется тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA 828 оптического формата 1/1,28 дюйма), 50 Мп (перископ на Sony LYTIA 600 с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик). Цена смартфона составляет 2000 евро.