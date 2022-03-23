Dynabook представил многофункциональные ноутбуки Tecra с процессорами Intel Core vPro 12-го поколения

Компания Dynabook, сегодня объявила об обновлении своих высокопроизводительных 14-дюймовых ноутбуков Tecra A40-K и 15-дюймовых Tecra A50-K с новыми процессорами Intel Core P-12-го поколения.

14-дюймовый Tecra A40-K — высокопроизводительный ноутбук для современных профессионалов, работающих в любом месте. При толщине всего 18,9 мм этот ноутбук предлагает максимально продуктивное рабочее пространство благодаря яркому 14-дюймовому дисплею с узкими рамками, веб-камере с защитной шторкой, клавиатуре с подсветкой и большому сенсорному планшету ClickPad с опциональным сканером отпечатков пальцев.

15-дюймовый компьютер Tecra A50-K от Dynabook, обеспечивающий производительность следующего уровня, соответствующую скорости и стилю, превращает любое место в продуктивное рабочее место. Этот ноутбук, разработанный для современного гибридного рабочего места, имеет корпус толщиной 19,9 мм, в котором размещается большой 15,6-дюймовый дисплей с тонкой рамкой, полноразмерная клавиатура с подсветкой и 10 клавишами, большой сенсорный экран ClickPad с дополнительным сканером отпечатков пальцев и веб-камера с защитной шторкой.

Обеспечивая беспрецедентную скорость и эффективность, эти ноутбуки можно настраивать с новой гибридной архитектурой, процессорами Intel Core P-серии i5 и i7 12-го поколения, дополнительной графикой Intel Iris Xe и до 64 ГБ памяти. Графика Intel обеспечивает четкое и плавное воспроизведение видео и поддерживает до четырех внешних дисплеев 4K. Оба ноутбука Tecra поддерживают Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4, что делает проводные и беспроводные соединения быстрее, чем когда-либо. Кроме того, полноразмерные порты HDMI, Gigabit LAN, аудиоразъем 3,5 мм и USB-A, а также слот для карты microSD обеспечивают удобное расширение без использования адаптера.

Стильный, тонкий и легкий корпус обоих ноутбуков имеет привлекательное покрытие Mystic Blue с одобренной EPA антимикробной добавкой к краске под названием IONPURE IPL, что позволяет ему не только выделяться среди множества монохромных конкурентов, но и помогает сдерживать рост бактерии. Оба ноутбука разработаны в соответствии со стандартами испытаний MIL-STD-810H на прочность и долговечность.

Комментарии и отзывы Dynabook Tecra
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