Dyson представила новый легкий пылесос для дома

Инженеры Dyson сосредоточились на создании более легкой машины, более подходящей для частой уборки, с более короткой палочкой и с мощным всасыванием. Результатом стал новый пылесос Dyson Digital Slim, довольно примечательное маленькое устройство, которое весит всего 1,9 кг.

Digital Slim превосходит весом V8 Slim, V11 и еще одну легкую модель, выпущенную ранее в этом году.

Производительность Digital Slim сравнима с V11 благодаря нескольким усовершенствованиям дизайна. Основной корпус Digital Slim состоит из одной цельной части по сравнению с двумя на V11. Инженеры сократили уплотнения, заклепки и толщину стен, добившись дальнейшего снижения веса. Также пылесос Dyson Digital Slim получил трубку на 15% короче и тоньше на 6,3 мм.

Адаптированный двигатель Dyson Hyperdymium вращается до 120 000 об / мин в сопровождении 11 прокручиваемых циклонов, которые были переработаны, чтобы соответствовать меньшему корпусу Digital Slim. Dyson Digital Slim проработает всего 40 минут в экономичном режиме и всего 5 минут в ускоренном режиме. Этого должно быть достаточно для квартир с тремя или четырьмя спальнями. Пылесос будет доступен в двух вариантах, каждая из которых стоит 100 долларов.