EIZO показала Foris Nova

Компания EIZO официально представила новый монитор Foris Nova, который выделяется на фоне конкурентов своим достаточно стильным дизайном, необычными параметрами и стоимостью. У этого монитора достаточно необычная компоновка и он далеко не всем понравится своими толстыми рамками, странной тыльной панелью с подставкой и прочими элементами. Это скорее интересное решение для офиса или небольшой стильной студии, чтобы привлекать клиентов неординарным монитором, которого больше ни у кого нет. С другой стороны, за эти деньги можно легко купить более крутое решение, пусть и на более простой матрице, и пользоваться даже с большим удовольствием. Вопрос только в цене гаджета в России. Если она и правда будет заоблачной, то это провал.