EIZO выпускает 31,1-дюймовый 4K монитор с HDR

Сегодня EIZO анонсировала новый ColorEdge CG319X - 31,1-дюймовый монитор с поддержкой разрешения DCI-4K (4096 x 2160) и HDR для профессионального рабочего процесса. Это модель-преемник для CG318-4K с несколькими улучшенными функциями.Отличия от предшественника, ColorEdge CG319X оснащается HLG (гибридная логарифмическая гамма) и кривой PQ (перцепционное квантование) для отображения и редактирования видеодокумента HDR (высокого динамического диапазона). Оптимизированные гамма-кривые делают изображения более верными тому, как человеческий глаз воспринимает реальный мир по сравнению с SDR (стандартный динамический диапазон). ColorEdge CG319X оснащен обновленным встроенным калибровочным датчиком, который позволяет пользователю продолжать работать с монитором даже во время повторной калибровки.