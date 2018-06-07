EIZO выпускает 31,5-дюймовый 4K монитор FlexScan EV3285

EIZO анонсировала выпуск FlexScan EV3285, новой флагманской модели в серии FlexScan и преемника EV3237. Монитор оснащен 31,5-дюймовым 4K ЖК-дисплеем в новом бескаркасном дизайне и возможностью подключения USB Type-C.FlexScan EV3285 - это большой 31,5-дюймовый монитор имеющий разрешение 4K Ultra-High-Definition (UHD) (3840 x 2160 пикселей), обеспечивающий большое рабочее пространство для запуска нескольких приложений. Кроме того, он имеет 140 DPI, так что он может отображать изображения и текст с отличной резкостью и четкостью.