EIZO выпускает 31,5-дюймовый 4K монитор FlexScan EV3285

2018-06-07, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - EIZO FlexScan EV3285; [43]
EIZO анонсировала выпуск FlexScan EV3285, новой флагманской модели в серии FlexScan и преемника EV3237. Монитор оснащен 31,5-дюймовым 4K ЖК-дисплеем в новом бескаркасном дизайне и возможностью подключения USB Type-C.
FlexScan EV3285 - это большой 31,5-дюймовый монитор имеющий разрешение 4K Ultra-High-Definition (UHD) (3840 x 2160 пикселей), обеспечивающий большое рабочее пространство для запуска нескольких приложений. Кроме того, он имеет 140 DPI, так что он может отображать изображения и текст с отличной резкостью и четкостью.


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