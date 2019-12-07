EIZO выпускает безрамочный 23,8-дюймовые и 22,5-дюймовые ЖК-мониторы

2019-12-07, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - EIZO; [95]
FlexScan EV2460 является преемником модели FlexScan EV2450 и использует 23,8-дюймовую ЖК-панель с собственным разрешением 1920 x 1080. FlexScan EV2360 использует 22,5-дюймовую ЖК-панель - самую маленькую из бескаркасных моделей EIZO. Компактный EV2360 имеет ширину 499 мм и большое собственное разрешение 1920 x 1200. В обоих мониторах реализована технология панели IPS со светодиодной подсветкой и широкими углами обзора 178 °.В рамках своих усилий, направленных на поддержание экологически ответственного производства, EIZO разработала мониторы без огнестойкости в пластиковом корпусе для улучшения возможности повторного использования.

Кроме того, EIZO использует собственные технологии EcoView для сокращения энергопотребления. EcoView Optimizer 2 экономит электроэнергию путем точной настройки баланса яркости и усиления в соответствии с содержимым, отображаемым на экране. Auto EcoView автоматически регулирует яркость экрана в соответствии с изменениями внешней яркости, чтобы снизить энергопотребление и снизить утомляемость глаз. Благодаря этим технологиям обычное энергопотребление снижается до 10 Вт (EV2460) и 11 Вт (EV2360) - на 40% меньше по сравнению с отображением при максимальной яркости. Оба монитора сертифицированы по всему миру комплексными сертификатами устойчивости, такими как TCO Certified Generation 8 и EnergyStar.

FlexScan EV2460 и EV2360 оснащены четырьмя и двумя портами USB 3.1 Type-A. Это позволяет пользователям удобно подключать устройства, такие как мышь, клавиатура или гарнитура, непосредственно к монитору, а не к ПК. Последняя версия фирменного программного обеспечения EIZO Screen InStyle позволяет пользователям сохранять индивидуальные настройки, которые автоматически отражаются на подключенном мониторе.

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