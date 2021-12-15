EK представляет специальный выпуск водоблоков для видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti Founders Edition

EK, ведущий поставщик устройств охлаждения представляет свои высокопроизводительные водоблоки графического процессора Special Edition для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition. EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Ti D-RGB поставляется в двух версиях - серебристой и черной, обе имеют алюминиевую внешнюю оболочку и заднюю панель одного цвета, а также окно Plexi и терминал, освещенные адресными светодиодами D-RGB.

EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Ti D-RGB имеет особый дизайн печатной платы, как и его старший брат RTX 3080 FE. Компактный форм-фактор и уникальная форма печатной платы RTX 3070 Ti Founders Edition представляли ту же инженерную задачу и были решены с помощью блока специальной версии.

Водяной блок специально разработан с очень толстым медным основанием для обеспечения высокой производительности, что позволяет ему охлаждать все компоненты плотно и повышать эффективность отвода тепла в процессе. Двигатель используемый в этом водоблоке, является крупнейшим из построенных EK на сегодняшний день, его площадь поверхности примерно на 30% больше, чем у остальных существующих водоблоков серии Vector.