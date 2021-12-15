EK представляет специальный выпуск водоблоков для видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti Founders Edition

EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Ti D-RGB имеет особый дизайн печатной платы, как и его старший брат RTX 3080 FE. Компактный форм-фактор и уникальная форма печатной платы RTX 3070 Ti Founders Edition представляли ту же инженерную задачу и были решены с помощью блока специальной версии.
Водяной блок специально разработан с очень толстым медным основанием для обеспечения высокой производительности, что позволяет ему охлаждать все компоненты плотно и повышать эффективность отвода тепла в процессе. Двигатель используемый в этом водоблоке, является крупнейшим из построенных EK на сегодняшний день, его площадь поверхности примерно на 30% больше, чем у остальных существующих водоблоков серии Vector.