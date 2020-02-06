EKWB и InWin представили корпус ограниченной серии

EKWB и InWin представили уникальный корпус - EK Quantum InWin 909EK. За основу был взят InWin 909. Корпус представлен в ограниченной версии, всего 200 экземпляров.

Лоток для материнской платы это резервуар для охлаждающей жидкости с отверстиями для кабелей и проводов. Есть резьбовые входы и выходы для фитингов G1/4. Корпус имеет два специальных места для насосов EK-D5 для систем с четырьмя видеокартами.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. На передней панели расположены два порта USB Type-A, один USB Type-C, кнопка питания, аудиоразъем и разъем для наушников. Стоимость данного корпуса составляет 1500 евро.