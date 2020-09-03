EKWB представила водяные водоблоки EK-Quantum Vector для RTX 3090 и RTX 3080

EKWB объявила о выпуске четырех новых водоблоков для эталонных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 в своей линейке EK-Quantum Vector RTX. Новые водоблоки выпускаются в цветах RGB и Copper с отделкой Acetal и Plexi.

Водоблоки серии EKWB EK-Quantum Vector RTX выпускаться в пластинах из плексигласа, либо из ацетала. Каждый вариант доступен в цветах меди или RGB. Водоблоки EK-Quantum Vector непосредственно охлаждает GPU, VRAM и VRM с помощью раствора жидкостного охлаждения, направляемого в эти критические области с максимальной эффективностью.

EKWB EK-Quantum Vector (Acetal) GeForce RTX 3090 / GeForce RTX 3080

В водяных блоках EK-Quantum Vector используется открытая конструкция охлаждения с разделенным потоком, которая обеспечивает низкое ограничение гидравлического потока, что позволяет эффективно работать даже с более слабыми насосами или насосами, которые работают с низкими скоростями. Внутренняя пластина имеет струйную конструкцию и геометрию конструкции оребрения, которая была оптимизирована для обеспечения равномерного распределения потока с минимальными потерями при обеспечении оптимальной производительности.

EKWB EK-Quantum Vector (Plexi) GeForce RTX 3090 / GeForce RTX 3080

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