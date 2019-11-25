EKWB разработала водоблок для EVGA RTX FTW3 2080/2080 Ti

2019-11-25, Автор - Ramil; Продукт - EK-Quantum Vector FTW3 D-RGB; [98]
EK-Quantum Vector FTW3 D-RGB используют тонкую конструкцию с одним слотом и покрывают всю длину платы EVGA. Основа водоблока изготовлена ​​из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​из акрилового стекла. Водоблок имеет RGB подсветку которая находится в крышке клеммного блока. Жидкость течет непосредственно через ядро ​​графического процессора, VRAM и MOSFETS. В блоке используется система охлаждения Open Split-Flow. Водоблок по цене от 149,90 евро можно приобрести в интернет магазине EK.


Комментарии и отзывы EK-Quantum Vector FTW3 D-RGB
MSI за 2 года продала 1 миллион мониторо...
MSI за 2 года продала 1 миллион монитороMSI выпускает свои мониторы уже более двух лет. MSI пользуется успехом во всем мире. Благодаря постоянной...
ZorinOS 15 Lite для тех кто не хочет обн...
ZorinOS 15 Lite для тех кто не хочет обнВ январе 2020 года Microsoft прекратит официальную поддержку Win 7. Кто не хочет обновляться до Win10 и ч...
Antec представила корпус Blazer GT...
Antec представила корпус Blazer GTКорпус можно расположить вертикально или горизонтально, без потери воздушного потока. Он поддерживает мат...
Gigabyte представила модули памяти с фун...
Gigabyte представила модули памяти с фунGigabyte представила функцию автоматического разгона Memory Boost. Эта функция используется в новых набор...
Стала известна цена топового смартфона V...
Стала известна цена топового смартфона VАвторитетный информатор Мукул Шарма поделился новой порцией подробностей о топовом смартфоне Vivo X30, од...
Игровой смартфон Razer Phone 2 подешевел...
Игровой смартфон Razer Phone 2 подешевелВышедший больше года назад геймерский смартфон Razer Phone 2 стоил 800 долларов за вариант с 8 ГБ операти...
Huawei Nova 6 5G точно получит двойную ф...
Huawei Nova 6 5G точно получит двойную фКомпания Huawei опубликовала пару новых тизеров смартфона Nova 6 5G, которые подтверждают главные характе...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S Ecli...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S EcliВышедший в сентябре игровой смартфон Nubia Red Magic 3S получил новую версию Eclipse Black, которая уже д...


Обзор Trust GXT 278 Yozu. Подставка для ноутуков с диагональю до 17.3 дюймовОбзор Trust GXT 278 Yozu. Подставка для ноутуков с диагональю до 17.3 дюймов
Обзор плюсов и минусов Vivo V17. Квадрокамеры и NFC за 22990Обзор плюсов и минусов Vivo V17. Квадрокамеры и NFC за 22990
Обзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-01). Беспроводной геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК
Обзор плюсов и минусов смартфона Google Pixel 4 XL. Остатки былого величияОбзор плюсов и минусов смартфона Google Pixel 4 XL. Остатки былого величия
Обзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термометр и гигрометрОбзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термометр и гигрометр
Предварительный обзор One Mix 3 Pro. Оче...
Предварительный обзор One Mix 3 Pro. ОчеСегодня мы поговорим о ноутбуке One Mix 3 Pro, который выглядит очень стильно и необычно, плюс его легко ...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень ин...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень инСегодня мы поговорим об очень интересном смартфоне, который за свои деньги является просто лучшим приобре...
Предварительный обзор Lian Li Lancool II...
Предварительный обзор Lian Li Lancool IIСоздать красивый корпус, у которого не будет проблем с охлаждением, довольно трудная задача, практически ...
«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тыс...
«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тысМногие эксперты предрекали быструю эволюцию виртуальных развлечений в VR-игры. На деле же все обстоит с т...
Vivo V17 с AI-квадрокамерой и NFC официа...
Vivo V17 с AI-квадрокамерой и NFC официа20 ноября в Москве прошла презентация среднебюджетного смартфона vivo V17. Новинка получила процессор Sna...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i....
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i.Длительное время в сети ходили слухи о пятом поколении умных браслетов китайской компании Xiaomi, но оказ...
Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетом...
Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетомСегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который готов вас развлекать буквально каждый день...
AOC и Philips показали новые модели мони...
AOC и Philips показали новые модели мони20 ноября в Москве состоялась совместная пресс-конференция AOC и Philips. Темой мероприятия стали новые м...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежит...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежитСегодня мы поговорим о максимально простой игре, которая выглядит очень просто, но на самом деле приносит...
ELARI совместно с Tuya представила робот...
ELARI совместно с Tuya представила робот19 ноября в Москве прошла презентация российской компании ELARI, в рамках которой было подписано соглашен...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. Обнов...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. ОбновСегодня мы поговорим об очередном отличном смартфоне компании Vivo, которая вдруг решила сделать недорого...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. Шикарн...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. ШикарнГод назад жанр королевской битвы был максимально популярным и геймеры были готовы играть во что-угодно, л...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor