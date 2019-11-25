EKWB разработала водоблок для EVGA RTX FTW3 2080/2080 Ti

EK-Quantum Vector FTW3 D-RGB используют тонкую конструкцию с одним слотом и покрывают всю длину платы EVGA. Основа водоблока изготовлена ​​из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​из акрилового стекла. Водоблок имеет RGB подсветку которая находится в крышке клеммного блока. Жидкость течет непосредственно через ядро ​​графического процессора, VRAM и MOSFETS. В блоке используется система охлаждения Open Split-Flow. Водоблок по цене от 149,90 евро можно приобрести в интернет магазине EK.