ELARI начала продавать новые детсеие часы с LTE и Алисой

ELARI KidPhone 4GR – первые круглые детские 4G-часы на Android, что символизирует приставка R в названии – Round, с сенсорным дисплеем IPS 1.3” FULL Round Screen 240x240”. Надежный и компактный аккумулятор емкостью 580 мАч хорошо держит заряд и не перегревается, при этом не утяжеляя устройство. В среднем, часы могут работать до 48 часов в режиме ожидания. Модель обладает расширенными возможностями по настройке дизайна и визуализации меню экрана: на выбор представлены 3 темы – «белая», «черная» и «тропики», в каждой теме 5 вариантов картинок экрана и обоев. В зависимости от темы, меню приложений может быть либо горизонтальным, либо вертикальным.

Дополнительные преимущества создают встроенный голосовой помощник Алиса от Яндекс и «начинка» на фундаменте Android, что позволяет комбинировать в этом небольшом устройстве множество полезных функций и развивать их. В готовящихся релизах операционной системы часов, которая обновляется «по воздуху», планируются дополнительные развлекательные и образовательные функции – радио, аудиокниги и т.п.

Часы работают в сетях четвертого поколения и оборудованы 2-мегапиксельной камерой, которая дополняет голосовые звонки и сообщения возможностью видео-звонка, и позволяет снимать и делиться фотографиями. В часах присутствует возможность подключения к WiFi для экономии интернет-трафика, улучшенный громкий динамик позволяет комфортно общаться и слушать музыку, а через Bluetooth можно подключить часы к любому внешнему аудиоустройству: наушникам, колонке, музыкальному центру, автомагнитоле. Главное, вовремя закачать или обновить плей-лист в устройстве. Для хранения музыки и фотографий в устройстве выделено до 2GB памяти.

Часы ELARI KidPhone 4GR помогут родителям обеспечить дополнительную безопасность детей, когда нет возможности присмотреть за ними лично. Функция аудио-мониторинга позволяет контролировать и оценивать обстановку вокруг ребенка. Усовершенствованный GPS-трекинг и Глонасс отображают перемещения ребенка в бесплатном приложении ELARI SafeFamily. Если сигнал со спутника недоступен, LBS и Wi-Fi-модули определят местоположение по окружающим сетям Wi-Fi и вышкам сотовой связи. В тревожной ситуации ребенок сможет быстро подать сигнал о помощи, используя встроенную кнопку SOS. Часы также оборудованы новым датчиком, который уведомит родителей, если часы будут сняты с руки.

Комментарии и отзывы ELARI KidPhone 4GR
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