ELARI совместно с Mastercard выпустят детские часы с бесконтактной оплатой

ELARI и Mastercard объявляют о запуске ELARI SmartPay – недорогой и простой в использовании цифровой альтернативы карманным деньгам для всей семьи. Система состоит из комплекта носимых аксессуаров «Кошелек на руке» с платежным NFC-чипом ELARI SmartPay с поддержкой бесконтактной технологии оплаты Mastercard и специального приложения для смартфонов, позволяющего мгновенно активировать, пополнять и управлять средствами на NFC-чипе Mastercard в браслете ELARI без обращения в банк. Оплачивать покупки в одно касание с помощью такого браслета можно везде в России, где принимают к оплате Mastercard – в магазинах, транспорте, и т.п. Новинка ELARI SmartPay уже доступна в официальном интернет-магазине ELARI Store на store.elari.net и маркетплэйсе Wildberries по цене 1490 рублей.

Инновационная система ELARI SmartPay обеспечивает простой, доступный и безопасный способ бесконтактной оплаты. Пользователи смогут подарить своим детям, родителям или другим членам семьи платежное средство, которое можно надежно закрепить на руке. В комплект «Кошелек на руке» за 1 490 рублей входит тактильно приятный силиконовый браслет с удобной системой крепления на руке, накладка-тренчик для ремешка любых часов, а также бесконтактная карта ELARI SmartPay Masterсard с платежным NFC-чипом, который вставляется в браслет или тренчик. Браслет поможет избежать контакта с наличными деньгами, позволит дистанционно пополнять счет NFC-чипа и бесконтактно оплачивать покупки в магазинах, кафе, на транспорте и т.д. Устройство не требует подзарядки, а чип ELARI SmartPay не боится воды, поэтому браслет и тренчик удобно носить на тренировку, на пляж или просто на прогулку налегке.

При этом в одноименном приложении для смартфона, ELARI SmartPay, можно активировать неограниченное количество чипов и управлять ими удаленно – пополнять с любой банковской карты, устанавливать лимиты расходов за период (день, месяц) по каждому чипу, видеть балансы и отчеты о совершенных транзакциях, а также мгновенно блокировать чип в случае его потери. Лимит расходов в месяц по каждому чипу составляет 40 000 рублей, максимальный размер остатка на счету — 15 000 рублей. Покупки на сумму до 1000 рублей в большинстве терминалов не требуют ввода ПИН-кода. Обслуживание карты бесплатно.

«Mastercard первой приносит в Россию многие инновации, и мы постоянно работаем над тем, чтобы держателям наших карт были доступны самые удобные платежные решения. Современные технологии с Mastercard дают свободу выбора и возможность совершать оплату наиболее подходящим способом тогда, когда вам удобно. Мы рады что и российские производители носимых устройств начинают создавать свои продукты, и наш совместный запуск с ELARI – одним из наиболее популярных брендов в данной категории – тому подтверждение. В результате у держателей карт Mastercard в России теперь появился такой простой и удобный платежный инструмент, который они смогут подарить своим близким, чтобы те могли просто и безопасно совершать покупки везде, где принимают оплату по бесконтактной технологии Mastercard», – комментирует Дмитрий Тартышев, руководитель направления по развитию бизнеса цифровых платежей Mastercard в России.

Комментарии и отзывы
Обзоры:
Лучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerЛучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Лучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USBЛучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатураОбзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура
Новости:
Лучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeed

С каждым годом количество проводов на компьютерном столе стремительно уменьшается, так как производители ...
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня

В центре внимания недорогая игровая мышка Patriot Viper V530 с оптическим сенсором. Несмотря на это, тут ...
Angry Miao CYBERBOARD клавиатура с настраиваемой светодиодной панелью

Angry Miao представила механическую клавиатуру с настраиваемой светодиодной панелью. Клавиатура выполнена...
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкойОбзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкой
Лучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeedЛучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeed
Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Лучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More ComboЛучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More Combo
Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысяч...
Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысячКомпания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy A01 Core, который является самой доступн...
Представлен ПК-корпус CRFT 06 H510 Siege...
Представлен ПК-корпус CRFT 06 H510 SiegeВ 2018 году компании NZXT и Ubisoft запустили серию компьютерных корпусов CRFT выпуском специальной верси...
Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRU...
Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRUКомпания Axiomtek представила одноплатный ПК MIRU130, который ориентирован на системы машинного зрения и ...
Apple Watch Series 6 получит датчик конт...
Apple Watch Series 6 получит датчик контМониторинг кислорода в крови может стать главной особенностью Apple Watch Series 6. ...
AOC представила игровой монитор серии Ag...
AOC представила игровой монитор серии AgAOC является крупным игроком на рынке игровых мониторов. Серия Agon пополнилась новой моделью AOC Agon AG...
Обзор башенного кулера Thermalright Mach...
Обзор башенного кулера Thermalright MachСегодня к нам на обзор попала система охлаждения для процессора, которую любезно предоставил сотрудник ка...
MediaTek готовит к релизу Dimensity 600...
MediaTek готовит к релизу Dimensity 600В сети появилась достаточно интересная информация о том, что компания MediaTek планирует выпустить в ближ...
Huawei Honor 9A отправился в продажу без...
Huawei Honor 9A отправился в продажу безПроизошла весьма ожидаемая ситуация — смартфон Honor 9A официально ушел в продажу на территории Европы бе...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеореги...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. ВидеорегиОсобенностью тестируемого сегодня видеорегистратора Artway AV-400 MAX Power стала батарейка с емкостью 50...
Компания Intel реорганизуется после выхо...
Компания Intel реорганизуется после выхо На прошлой неде...
HTC готовится представить свой следующий...
HTC готовится представить свой следующийКомпания HTC по-прежнему существует и до сих пор выпускает смартфоны. Аппарат под названием Desire 20 Pro...
Palit анонсировала серию GameRock и Gami...
Palit анонсировала серию GameRock и GamiПроизводитель видеокарт компания Palit представила свою линейку видеокарт GeForce RTX 30 GameRock и Gamin...
Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусовОбзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусов
Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонаторОбзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor