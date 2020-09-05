ELARI совместно с Mastercard выпустят детские часы с бесконтактной оплатой

ELARI и Mastercard объявляют о запуске ELARI SmartPay – недорогой и простой в использовании цифровой альтернативы карманным деньгам для всей семьи. Система состоит из комплекта носимых аксессуаров «Кошелек на руке» с платежным NFC-чипом ELARI SmartPay с поддержкой бесконтактной технологии оплаты Mastercard и специального приложения для смартфонов, позволяющего мгновенно активировать, пополнять и управлять средствами на NFC-чипе Mastercard в браслете ELARI без обращения в банк. Оплачивать покупки в одно касание с помощью такого браслета можно везде в России, где принимают к оплате Mastercard – в магазинах, транспорте, и т.п. Новинка ELARI SmartPay уже доступна в официальном интернет-магазине ELARI Store на store.elari.net и маркетплэйсе Wildberries по цене 1490 рублей.

Инновационная система ELARI SmartPay обеспечивает простой, доступный и безопасный способ бесконтактной оплаты. Пользователи смогут подарить своим детям, родителям или другим членам семьи платежное средство, которое можно надежно закрепить на руке. В комплект «Кошелек на руке» за 1 490 рублей входит тактильно приятный силиконовый браслет с удобной системой крепления на руке, накладка-тренчик для ремешка любых часов, а также бесконтактная карта ELARI SmartPay Masterсard с платежным NFC-чипом, который вставляется в браслет или тренчик. Браслет поможет избежать контакта с наличными деньгами, позволит дистанционно пополнять счет NFC-чипа и бесконтактно оплачивать покупки в магазинах, кафе, на транспорте и т.д. Устройство не требует подзарядки, а чип ELARI SmartPay не боится воды, поэтому браслет и тренчик удобно носить на тренировку, на пляж или просто на прогулку налегке.

При этом в одноименном приложении для смартфона, ELARI SmartPay, можно активировать неограниченное количество чипов и управлять ими удаленно – пополнять с любой банковской карты, устанавливать лимиты расходов за период (день, месяц) по каждому чипу, видеть балансы и отчеты о совершенных транзакциях, а также мгновенно блокировать чип в случае его потери. Лимит расходов в месяц по каждому чипу составляет 40 000 рублей, максимальный размер остатка на счету — 15 000 рублей. Покупки на сумму до 1000 рублей в большинстве терминалов не требуют ввода ПИН-кода. Обслуживание карты бесплатно.

«Mastercard первой приносит в Россию многие инновации, и мы постоянно работаем над тем, чтобы держателям наших карт были доступны самые удобные платежные решения. Современные технологии с Mastercard дают свободу выбора и возможность совершать оплату наиболее подходящим способом тогда, когда вам удобно. Мы рады что и российские производители носимых устройств начинают создавать свои продукты, и наш совместный запуск с ELARI – одним из наиболее популярных брендов в данной категории – тому подтверждение. В результате у держателей карт Mastercard в России теперь появился такой простой и удобный платежный инструмент, который они смогут подарить своим близким, чтобы те могли просто и безопасно совершать покупки везде, где принимают оплату по бесконтактной технологии Mastercard», – комментирует Дмитрий Тартышев, руководитель направления по развитию бизнеса цифровых платежей Mastercard в России.