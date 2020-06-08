ELEPHONE E10 Pro поступил в продажу

Довольно часто пользователи пишут о том, что современные смартфоны слишком дорогие, что нельзя купить мощное решение за разумные деньги. Однако на самом деле это не совсем так, ведь ELEPHONE E10 Pro выглядит крайне привлекательно и при этом обладает достаточно приличным набором преимуществ, чтобы привлечь внимание аудитории. Например, у гаджета имеется вполне себе производительная начинка, которая позволит с удовольствием играть в игры и запускать фильмы в высоком разрешении. Кроме того, геймеры, которые хотят сражаться в шутерах, получат море удовольствия еще и от того, что дисплей смартфона достаточно большой. Добавляем сюда качественную камеру и получаем достаточно крутое решение на все случаи жизни. Уже в продаже. Подробнее

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