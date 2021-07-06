ELSA и Inno3D представили видеокарту RTX 3060 SAC/L

ELSA и Inno3D совместно представили видеокарту RTX 3060 SAC/L.

ELSA RTX 3060 SAC/L выполнена в минималистичном дизайне. Полностью черное исполнение, включая 90 мм вентиляторы, кожух и задняя металлическая пластина. оснащена видеокарта оригинальным кулером ELSA SAC 4 Evolution с превосходными характеристиками охлаждения и бесшумностью.

Тактовая частота в режиме разгона составляет 1777 МГц при 192 битной шине с пропускной способностью до 360 гигабайт в секунду. На борту 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Длина видеокарты 246 мм.

Видеоразъемы: три разъема DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1.

ELSA RTX 3060 SAC / L поступит в продажу в Японии 9 июля по цене около 712 долларов.