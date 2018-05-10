ENERMAX выпускает флагманский корпус SABERAY с RGB подсветкой

Enermax выпускает SABERAY, их флагманское игровое шасси с RGB подсветкой. Благодаря ярким светодиодным полосам и 3 вентиляторам TBRGB, SABERAY обеспечивает хорошие световые эффекты. Сертифицированные производителями материнских плат ASRock, Asus, Gigabyte и MSI для синхронизации RGB, SABERAY может соответствовать цветовой схеме других компонентов системы для более привлекательного и элегантного внешнего вида.Игровое шасси Mid-tower поддерживает установку 360/280/240 мм радиаторов, обеспечивая геймеров и моддеров большой гибкостью в конфигурации жидкостного охлаждения. Кроме того, разработанная с учетом как эстетики, так и вентиляции, SABERAY имеет взаимозаменяемые две сетчатые панели и одну акриловую панель, чтобы пользователи могли работать в зависимости от различной конфигурации и использования. SABERAY также поставляется с 4-миллиметровым панорамным закаленным стеклянным окном, позволяющим пользователям демонстрировать свои драгоценные игровые сборки.