EPOS представила новые игровые гарнитуры H3 Hybrid и H3PRO Hybrid

EPOS добавила в свой ассортимент две новые игровые гарнитуры H3 Hybrid и H3PRO.

EPOS H3 Hybrid предлагает несколько вариантов для подключения, через Bluetooth для мобильных устройств, через USB-кабель для ПК и кабеля для консолей. EPOS H3 Hybrid совместим для работы с ПК, Mac, Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5, Nintendo Switch. Новинка имеет съемный микрофон. Автономность гарнитуры составляет до 37 часов при подключении через Bluetooth и до 24 часов через кабель для консолей. Гарнитура доступна в цветах Onyx Black и Ghost White.

EPOS H3PRO Hybrid предлагает пользователям беспроводное подключение с длительной автономностью и запатентованной беспроводной технологией EPOS. Гарнитура обеспечивает высокое качество звука. Благодаря приложению EPOS Gaming Suite, пользователь получает доступ к настройки звука и микрофона. Новинка представлена в цветовом исполнении Sebring Black.

EPOS H3 Hybrid доступна по рекомендованной цене 200 долларов, версия H3PRO Hybrid поступит в продажу позднее.
Комментарии и отзывы EPOS H3 Hybrid и H3PRO Hybrid
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